بهذه الصور.. رانيا يوسف تروّج لمسلسلها مع شريف منير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد الذي تشارك فيه مع الفنان شريف منير، وذلك من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام، حيث نشرت صوراً جديدة من كواليس المسلسل الذي يحمل عنوان “قائمة الأماني”.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بصحبة شريف منير وعمرو وهبة ونانسي هلال، وعلّقت عليها بالقول: “هتشوفونا قريب قوي إن شاء الله”.

مسلسل “قائمة الأماني”، هو من بطولة شريف منير، وتأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء بعيداً من موسم رمضان الدرامي المقبل.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو شوّقت به متابعيها للعمل، حيث ظهرت بلوك مختلف عن إطلالاتها المعتادة.

ووجّهت إلى جمهورها سؤالاً حول توقعاتهم عن الشخصية التي تقدّمها في العمل، قائلةً: “‏يا ترى ده كواليس فيلم إيه؟”، كما نشرت مجموعة صور وعلّقت عليها متسائلةً: “يا ترى مين دي؟ وبتعمل إيه؟ وناوية على إيه؟”.

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسلسل “عالم تاني”، وهو بطولة: نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده…، ومن تأليف إسلام يوسف وإخراج عبدالعزيز حشاد.