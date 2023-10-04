راغب علامة عن “إكس فاكتور”: ما يميّز لجنة التحكيم هو الإحتراف والمصداقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب السوبر ستار راغب علامة عن سعادته الكبيرة بالإطلالة للمرّة الأولى من خلال برنامج المواهب الفنيّة “إكس فاكتور” على شاشة تلفزيون دبي كعضو من أعضاء لجنة التحكيم.

وأبدى راغب حماسه الكبير لدى عرض الحلقة الأولى من البرنامج التي إنطلقت خلالها مرحلة إختيار الأصوات من قبل لجنة التحكيم، مؤكّداً أن الحلقات القادمة من البرنامج ستكشف عن المزيد من المفاجآت على صعيد المواهب والأصوات المشاركة.

ومن جانب آخر أشاد راغب بأجواء الإلفة والمحبّة التي تسود على أجواء لجنة تحكيم البرنامج التي ضمّت إلى جانبه زميليه الفنّان الكويتيّ عبد الله الرويشد، والفنّانة المصريّة أنغام، وأفصح راغب أنّ أبرز ما يميّز لجنة تحكيم البرنامج هو السلاسة والتنسيق المميّز بين أعضائها، فضلاً عن الحرفية والمصداقية العالية التي تتمتّع بها في إختيار الأصوات ومتابعتها وإسداء النصائح الصادقة لها.

ووعد راغب بالمزيد من المفاجآت التي ستُكشف خلال الأسابيع القادمة مع عرض الحلقات الجديدة من برنامج المواهب “إكس فاكتور” على شاشة تلفزيون دبي.