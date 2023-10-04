شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. المركز القومى للمسرح يقيم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحى "سيدتى أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيدتي أنا" في السادسة مساء السبت المقبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

يتحدث فيها: الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

العرض المسرحى "سيدتى أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى.

دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، بطولة: النجمة داليا البحيرى، النجم نضال الشافعي، والنجم فريد النقراشي، النجم محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.