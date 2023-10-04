“أحلى تحفة”.. نوال الكويتية تحتفل بألبوم “الأرض” في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة نوال الكويتية بإطلاق ألبومها الجديد “الأرض” في حفل كبير نظّمته شركة “روتانا” في المملكة العربية السعودية، وشهد عدّة فقرات، منها عزف حي ورسم على هدايا تضمنت صورة غلاف الألبوم، كذلك التقاط الضيوف الصور التذكارية إلى جانب بوستر الألبوم.

وحضرت نوال الكويتية إلى الحفل برفقة سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا”، والتقطت بعض الصور، ثم دخلت القاعة المعدة للاحتفال، وعُرض فيلم وثائقي عن نوال وبداياتها الفنية ومسيرة نجاحها.

بعد ذلك اعتلت نوال وسالم الهندي المسرح، واستهل الهندي الحديث قائلاً: “كانت هناك أعمال جميلة لروتانا مع نوال؛ ما يقارب 11 ألبوماً، ومجموعة من الأغنيات المنفردة، والمسيرة كانت حافلة بالإنجازات والنجاحات المشتركة بين شركة روتانا والفنانة الكبيرة نوال، وأتمنى من رب العالمين أن تستمر هذه المسيرة، وإن شاء الله تم التوقيع على عقد لثلاث سنوات جديدة، إضافة إلى إدارة الأعمال”.

واختتم الهندي حديثه موجهاً الشكر لجميع الحضور متمنياً لهم ليلة سعيدة.

ثم تحدثت نوال قائلة: “لا أجيد الكلام كثيراً لكنني سعيدة بوجود الجميع.. وأهلاً وسهلاً بكم، واليوم مثل ما قال أبو فواز وقعت عقداً جديداً مع روتانا اللي هي بيتي اللي أنا متعودة عليه.. أعطيهم فني وهم يهتمون بي، وإن شاء الله سيكون عقداً مثمراً، وسنقدم معاً أعمالاً جديدة والأفضل دائماً”.

وأشارت نوال في حديثها إلى علاقتها بسالم الهندي، وكشفت أنها تعرفه منذ زمن طويل، إذ قالت: “هو عرابي، وأتذكر أنه نظم لي حفلاً عندما كان يدرس بالجامعة، وعلاقتنا تاريخها طويل، والله لا يحرمنا منه.. هو سندنا اليوم”.

وتوجهت نوال بالشكر إلى كل القائمين على ألبوم “الأرض” الذي تعتبره “تحفة” وأحلى تحفة، فقالت: “عملنا فيه بكل حب ودون مجاملة، وأطلق منذ أيام، وفي انتظار الأصداء خلال الأيام القادمة”.

وعن اختيارات أغنيات الألبوم قالت نوال: “الجمهور يميل إلى الأغاني الكلاسيكية الهادئة التي تشبهني، وأنا اخترت بعناية ما يناسب صوتي وما يحبه جمهوري”.

كما أكدت نوال أن موعد صدور الألبوم كان بالاتفاق مع سالم الهندي، إذ قالت: “كنت أتمنى أن يوافق موعد نزول ألبومي يوم ميلاد ابنتي؛ فهو يوم ميلاد أغلى شخص بحياتي، وسيظل أحلى يوم بعمري، لكن الظروف حالت دون ذلك، وصدر بالوقت الذي اكتمل وتقرر نزوله”.

وعن تزامن نزول ألبومها مع ألبوم الفنانة أصالة، قالت نوال: أصالة حبيبتي.. وفرصة أبارك لها، ولا مانع لو صادف ونزل ألبوم لفنانين في الوقت نفسه، فكل فنان له ثقة بنفسه وله جمهوره الخاص، وقد استمعت إلى ألبوم أصالة وأعجبني، وعلقت عليه لديها، وكذلك هي باركت لي على ألبومي، ومن وجهة نظري لا أرى أي مشكلة أن يطرح أكثر من فنان ألبومه الغنائي في الوقت نفسه، لا سيما أن المنصات سوق مفتوح للجميع والكل يعرض من خلاله”.

ونشرت نوال الكويتية صورًا من الاحتفالية على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “سعدت بليلة البارحة جدًا شكرًا شركة روتانا على هذهِ الحفاوة وطيب اللقاء وعلى رأسهم أخوي وعرّابي الأستاذ سالم الهندي شكرًا لجميع من حضر ولكلّ القائمين على ألبوم الأرض .. والشُكر موصول أيضًا للصحافة والإعلام على تغطية الحدث جمهوري وسندي الدائم شكرًا على هذا الحب والدعم الكبير ممتنة لكم، وسعيدة فيكم وبكل كلمة تكتبوها لي أحبكم ومخلصة لكم دائمًا”.