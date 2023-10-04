منى زكي تعلّق على أول عرض أزياء لها في باريس: “تجربة استثنائية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة منى زكي على مشاركتها لأول مرة كعارضة أزياء، في عرض خاص أقيم خلال أسبوع الموضة في مدينة باريس، ونشرت مقطعاً مصوراً لخطوتها الأولى في عالم الموضة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، مع جلسة تصوير لأحدث إطلالة لها من كواليس عاصمة الموضة.

وعلقت منى زكي على مقطع فيديو التقط لها على خشبة المسرح وظهرت فيه بفستان أحمر تسير بثقة مثل عارضات الأزياء مع ابتسامة واسعة وغمزة عين للحضور قائلةً: “المشاركة في هذا الحدث كانت تجربة استثنائية.. سعيدة بمشاركة المسرح مع كل هؤلاء النساء والرجال الرائعين”.

وحظيت منى بدعم عدد كبير من نجمات ونجوم الفن العربي من بينهم ماغي بوغصن وشكران مرتجي وبلقيس فتحي وأحمد السعدني وسلمي أبو ضيف وهيثم شاكر وأسما شريف منير وليلى أحمد زاهر وريا أبي راشد.

وكانت منى زكي قد كشفت عن صور لها من مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

إذ ظهرت بفستان أسود ضيق وذي ظهر مكشوف من الدانتيل، وواسع من الذيل، وتألقت كـ«موديل» لأحد بيوت الموضة والجمال العالمية التي تعد منى زكي سفيرة لها والوجه الإعلاني لها لمنتجاتها الخاصة بمساحيق التجميل.

يذكر أن منى زكي قررت عدم المشاركة في موسم المسلسلات المصرية في رمضان 2024، بعدما تعاقدت على بطولة عدد كبير من الأفلام، من بينها أول فيلم سيجمعها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، وفيلم “لعب العيال” الذي يمثل أول عودة لها للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد انفصال دام 15 عاما.

كما تعاقدت منى زكي أيضًا على المشاركة في فيلم “لسه حتة”، الذي يجمعها مع أحمد حلمي، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن موعد إنطلاق التصوير.

وأعادت منى زكي مؤخراً تصوير بعض مشاهد فيلم “القاهرة مكة” استجابة لملاحظات الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، ومن المنتظر عرض الفيلم لأول مرة خلال الفترة المقبلة، وستتفرغ منى زكي للترويج له وحضور العروض الخاصة داخل مصر وفي أغلب الدول العربية.

وحققت منى زكي نجاحًا كبيرًا خلال الموسم دراما رمضان الماضي عبر مسلسلها “تحت الوصاية” المألف من 15 حلقة وشاركها البطولة دياب، ومها نصار، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة ميديا هب، وبالتعاون مع الشركة المتحدة.