هذه تفاصيل فيلم السيرة الذاتية لملك البوب مايكل جاكسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “Universal” عن حصولها على الحقوق الدولية لفيلم سينمائي جديد يتناول السيرة الذاتية للمغني العالمي مايكل جاكسون.. ويأتي الفيلم بعنوان “Michael”، من إخراج أنطوان فوكوا. ويجسد بطولةَ الفيلم ابنُ شقيق مايكل جاكسون، جعفر جاكسون؛ مجسداً شخصية مايكل جاكسون خلال أحداث الفيلم، الذي يسرد حياة المغني الأشهر في العالم؛ وفقاً لـ”Hollywood Reporter”.

وكان جو دريك من الشركة المنتجة للفيلم، قد قال خلال تصريحات صحفية، إن مسيرة الفنان مايكل جاكسون امتدت لفترة طويلة؛ لتُصبح علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العالمية؛ معبّراً عن سعادته بأنه يشارك مع شركة Universal لتقديم سيرة الفنان مايكل جاكسون برؤية جديدة.. ومن المقرر أن يبدأ العمل على الفيلم فور انتهاء إضراب هوليوود.

كما أعلن ستوديو “لايونزجيت” في يناير الماضي، أنه وقع الاختيار على جعفر جاكسون، والذي يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو نجل شقيق الفنان الراحل مايكل جاكسون، لتجسيد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية.. وأضاف الأستديو خلال بيان، أن جعفر عليه مهمة استكشاف الرجل المعقد الذي أصبح “ملك البوب” وأحد أشهر الشخصيات في العالم.

كما أضاف البيان حينها، أن الفيلم سيتناول جميع جوانب حياة مايكل جاكسون وأبرز عروضه الفنية، والتي وضعته على طريق النجاح ليُصبح أيقونة في عالم الموسيقى.. وقال مخرج الفيلم أنطوان فوكوا، إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه.. فيما قال المنتج جراهام كينغ خلال بيان صحفي: “كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور”.

يُذكر أنه خلال الأعوام الماضية قد تم تقديم مسرحية موسيقية بعنوان: “MJ the Musical” على مسرح برودواي بالولايات المتحدة الأمريكية، تناولت السيرة الذاتية للفنان العالمي مايكل جاكسون ونجاحاته على مدار سنوات، في تقديم موسيقاه المميزة والمختلفة.