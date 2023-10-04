هوليوود تستعيد عافيتها بعد انتهاء إضراب الكتَّاب.. وهذه أبرز شروط الاتفاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من 148 يوماً من الإضراب وإصابة الحياة في هوليوود بالشلل، نتيجة رفع أقلام الكُتَّاب عن كتابة الأعمال، قررت نقابة الكتاب الأمريكية إنهاء إضرابها. ونتيجة لذلك، تستعد أستوديوهات هوليوود لبدء العمل.

ويأتي ذلك بعد أن صوَّت قادة نقابة الكتاب الأمريكية بالإجماع على رفع الإضراب، والسماح للكتّاب بالعودة إلى العمل. والآن، تستعد أستوديوهات هوليوود لبدء الإنتاج مرة أخرى. وفي التالي قائمة بالأعمال قيد التحضير بعد انتهاء إضراب الكُتَّاب:

Star Trek: Strange New Worlds في طي الإعداد، حيث كشف المخرج كريس فيشر أن إنتاج الموسم الثالث سيبدأ بعد وقت قصير من انتهاء الخلافات، مضيفاً أنه قام أيضاً بإعداد القصة المصورة للحلقة الأولى بأكملها.

توقف الموسم الثالث من الكوميديا بسبب الإضراب، في وقتٍ سابق من هذا العام، إذ قالت الممثلة والمغنية الأمريكية المشاركة بالعمل شيريل لي رالف لموقع TODAY.com إن غرفة كتاب الكوميديا الناجحة كانت مغلقة للعمل، والآن أصبحت الأشياء جاهزة للعرض.

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل، أصبح صناع العمل جاهزين لبدء العمل على الجزء الثاني. في الوقت الحالي، يعمل صناع العرض مع الكتّاب لكتابة السيناريو، ومن ثم البدء بالتصوير.

بعد انتهاء إضراب نقابة الكتاب الأمريكية، وفقاً لمجلة Variety، يمنح الأستوديو الأولوية لعمل مات ريفز في إنهاء سيناريو فيلم Batman 2 الآن. تم حل الإضراب بعد 148 يوماً، مما أدى إلى توقف عملية تطوير قصة The Batman 2 لفترة طويلة من الزمن. الآن، لن يتعطل الجدول الزمني للإنتاج كثيراً.

توقف فيلم Gladiator 2 للمخرج ريدلي سكوت إنتاجه في 13 يوليو؛ أي قبل ساعات فقط من بدء إضراب SAG-AFTRA. في الواقع، تم الانتهاء من التصوير بنسبة 50 في المائة. والآن، بحسب موقع Variety، سيتم استئناف التصوير، وفريق العمل يتطلع لذلك. من المقرر حالياً إصدار Gladiator 2 في 22 نوفمبر 2024.

لا يزال فيلم الإثارة والحركة لتوم كروز يحتوي على بعض المشاهد التي سيتم تصويرها عندما تم تعليق الإنتاج بسبب الإضراب. والآن سيتم استئناف العمل قريباً. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ محدد متى وأين سيتم إصداره في دور العرض السينمائي.

توقفت فيلم مغامرة الأبطال الخارقين القادم لريان رينولدز وهيو جاكمان؛ بسبب تأخر البرمجة النصية بسبب الإضراب. الآن سيبدأ العمل على السيناريو، ومن ثم يبدأ الفريق في أعمال التصوير.

لخيبة أمل الجماهير، تم إيقاف تصوير الموسم الأخير من Stranger Things بسبب إضراب رابطة الكتاب الأمريكية. ولكن عادت الأمور إلى طبيعتها مع استعداد الكتاب للعودة إلى طاولة الكتابة مجدداً.

بعد 148 يوماً من الإضراب، بدأ كتاب التلفزيون والسينما العودة إلى عملهم. وقالت نقابة الكتاب الأمريكية، التي تمثل 11500 كاتب سيناريو، يوم الثلاثاء الماضي، إن ثلاثة مجالس داخلية صوتت بالإجماع لإنهاء الإضراب وإرسال عقد مبدئي مع شركات الترفيه إلى الأعضاء للتصديق عليه. وسيبدأ التصويت يوم الإثنين وينتهي في التاسع من أكتوبر. ومن المتوقع أن يوافق الأعضاء على الصفقة لمدة ثلاث سنوات.

وتوصلت رابطة الكتاب وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يتفاوض نيابة عن الأستوديوهات، إلى اتفاق مبدئي يوم الأحد بعد مواجهة مريرة أسهمت في إغلاق شبه كامل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وقد وصف زعماء النقابات مراراً وتكراراً شروط الاتفاق بأنها “استثنائية”، بينما رفضت الأستوديوهات التعليق.

ولأول مرة، أعلنت نقابة الكتاب عن هذه الشروط يوم الثلاثاء. ورغم عدم حصولها على كل ما طلبته، فقد حققت النقابة مكاسب كبيرة، أبرزها كالتالي:

ستزيد المدفوعات المتبقية مقابل مشاهدة البث المباشر في الخارج بنسبة 76 بالمائة، وفقاً للاتحاد. على سبيل المثال، سيبلغ إجمالي إيرادات Netflix الأجنبية المتبقية 32.830 دولار أمريكي للحلقة التي مدتها ساعة واحدة على مدى ثلاث سنوات، ارتفاعاً من 18.684 دولار أمريكي.

لأول مرة، سيحصل الكتّاب على مكافأة من خدمات البث تعتمد على نسبة المشتركين النشطين. وطالبت النقابة شركات الترفيه بإنشاء مكافأة على أساس نسبة المشاهدة لمكافأة البرامج التي تحقق نجاحاً كبيراً.

فيما يتعلق بالمسألة المثيرة للجدل المتعلقة بالحد الأدنى من الموظفين في البرامج التلفزيونية، يجب تعيين ثلاثة كتاب ومنتجين على الأقل في غرف الكتاب لعروض الموسم الأول التي تستمر 20 أسبوعاً أو أكثر. سيتم ربط الحد الأدنى من الموظفين للمواسم الإضافية بعدد الحلقات.

يحتوي العقد المبدئي أيضاً على ضمانات بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لن تتعدى على أرصدة الكتاب وتعويضاتهم. لا يمكن للأستوديوهات استخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات لإعادة كتابة المواد الأصلية. ومع ذلك، يمكن للكتاب استخدام التكنولوجيا للحصول على المساعدة إذا كانت الشركة التي يعملون بها تسمح بذلك؛ لا تستطيع الأستوديوهات إجبارهم على استخدامه.

وعلى الرغم من أن غرف الكتّاب قد بدأت في العمل مرة أخرى، فإن قسماً كبيراً من هوليوود سيبقى في حالة توقف تام؛ إذ لا يزال عشرات الآلاف من الممثلين مضربين، ولم يتم انتهاء المحادثات بين نقابة الممثلين، SAG-AFTRA، والأستوديوهات.