بالصورة- لوك صيفي والألوان رائعة.. لقاء الخميسي تستمتع بأخر أيام الصيف

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية لقاء الخميسي على الجمهور بلوك صيفي رائع من خلالصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت لقاء بقميص من دون أكمام مع شورت جينز قصير، وربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، بالغضافة إلى نظارات شمسية على وجهها.



وفي وقت سابق، تعرضت لقاء الخميسي لحملة إنتقادات وهجوم واسع من قبل المواطنين، بعد تصريحاتها الجريئة للغاية، والتي تطرقت فيها لموضوع الحجاب والدين.

وقالت لقاء الخميسي أنها لا تعترف بوجوب إرتداء النقاب بالأساس، وأنه لا يوجد له إثبات أو دليل في الشريعة الإسلامية، وانها لا تؤيد إرتداءه.

كما أنها وصفت الحجاب بالـ مجرد قماشة على الصدر، الجملة التي إعتبرها الجمهور تهكم وسخرية من الحجاب، وهذا أمر غير مقبول.

وأكدت لقاء أنها ضد التوريث الديني، معتبرة أن للأطفال الحق في إختيار الدين الذي يريدونه، كم ذكرت أنّها لم تختر أن تكون على الدين الإسلامي بل إضطرت.

