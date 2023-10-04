في أسبوعه الثالث..فيلم "فوي فوي فوي" يحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر في الدول العربية

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "فوي فوي فوي" للممثل محمد فراج ونيللي كريم الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 6 ملايين و65 ألفا و478 جنيها في أسبوعه الثالث، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات المختلفة خلال أسبوعين 18مليونا و558 ألفا و236 جنيها ما يجعله يحتل الصدارة بين الافلام.



«فوي فوي فوي» تدور أحداثه حول حسن الذي يجسده محمد فراج وهو يعمل حارس للأمن ويعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا. يقرر حسن التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، وخلال هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تجسدها نيللي كريم التي تهتم بالكتابة عن الفريق ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة يجسده بيومي فؤاد، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويلاقي الفيلم الذي تم اختياره للمنافسة في جوائز الأوسكار نجاحاً كبيراً في دور العرض في المملكة العربية السعودية.