ستيفاني عطا الله تحير محبيها حول نهاية مسلسل كريستال -بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطا الله ان تشوّق جمهورها لحقيقة عودتها في مسلسل كريستال الذي تجسد فيه شخصية "فاي" إلى حبيبها السابق "جواد" الذي يلعب دوره الممثل السوري محمود نصر، ولم ترد أن تجيب على استفسارات محبيها بل أبقتهم في حيرة وذلك كي تشدهم لمتابعة أحداث المسلسل.



ونشرت ستيفاني مجموعة صور جمعتها بـ محمود نصر من المسلسل بديا في بعض منها سعيدين وفي أخرى وهما يعانيان من مرارة الحب، وأرفقت عطا الله الصور ومقطع فيدديو بالتعليق التالي: "كتير عم تسألوني هيدا السؤال، نهاية سعيدة؟ أو حزينة للدكتور وفاي؟، وبما أنو ما بقدر جاوب عالسؤال، حطيت صورة هيك وصورة هيك".

بدوره، أعرب الفنان محمود نصر عن اشتياقه لستيفاني من خلال تعليقه على ذات المنشور، قائلًا: "لقد كانت لحظات مميزة، حقا افتقدك يا ستيف".

وانقسم معظم المتابعين حول مؤيد لعودة الثنائي بسبب شدة الحب الذي يجمعهما، وبين معارض له، لكون قصة حبهما أصبحت تندرج تحت مفهوم "الانتقام"، إضافة إلى وجود عقبات كثيرة حولهما، تجعل الأشخاص المحيطين بهما غير مؤهلين لرؤيتهما سويًا، لكن النهاية ما زالت خفيّة ولا يمكن التكهن بها.