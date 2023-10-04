شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نوال الكويتية ساحرة بإطلالة ناعمة خلال توقيع ألبوم الأرض-بالصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفلت الفنانة نوال الكويتية بإطلاق ألبومها الجديد والذي حمل عنوان "ألبوم الأرض" أمس الثلاثاء وذلك خلال حفل توقيع الألبوم، وتضمنت السهرة مجموعة من الفقرات المتنوعة، منها العزف وإطلاق صورة الغلاف والتقاط الصور التذكارية مع الضيوف.

وأطلت الفنانة الكويتية بملابس أنيقة في هذه المناسبة الخاصة ، فاختارت قميصاً وردي اللون واسع الكمّين مزموماً عن الرسغين وبقصة على شكل كلوش، وربطة على شكل "بابيون" ضخمة في الوسط ونسّقته مع تنورة كلاسيكية طويلة بقماش برّاق، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة وبمكياج هادئ.

وشاركت نوال متابعيها بمقتطفات من حفل التوقيع وخلال الحفل عُرض فيلم وثائقي عن نوال وبداياتها الفنية ومسيرة نجاحها. إشارة إلى أن نوال الكويتية كانت توجهت بالشكر في منشور على صفحتها الخاصة الى كل من تعاونت معهم من كتاب وملحنين وموسيقيين والذين ساهموا في اكتمال آخر اعمالها البوم "الأرض". ونشرت نوال عناوين الاغاني الـ15 التي يتضمنها الالبوم مع اسماء الملحنين والمؤلفين والموزعين لكل اغنية وعلقت كاتبة: "ممتنة من كل قلبي لكل إنسان شاركني بإكتمال ألبوم الأرض، شكرًا لكل كاتب وملحن وعازف وشكرًا لمن أشرف على الإيقاع والوتريات والمكس وهندسة الصوت والمصورين والمخرجين، والشركة العزيزة روتانا شركاء النجاح دائمًا شكرًا للكل بالإسم .. شُكر خاص لرفيق دربي وشريك أيامي مشعل العروج لإشرافه على الألبوم عملنا مع بعض بجد وجهد كبير، والشكر موصول للمُبدعة أبرار زنكوي على غلاف الألبوم المميز

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