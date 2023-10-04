شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر مايوه جومانا مراد مرتفع للغاية.. شاهدوا إطلالتها على الشاطئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الممثلة السورية جومانا مراد الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها إطلالتها من على شاطئ البحر، بالمايوه وكاش المايوه، من اللونين الأبيض والأسود بطباعة على شكل نمر.

مايوه جومانا مراد من دار فالنتينو، ويصل سعر الكاش مايوه إلى الـ 790 دولار، كما نسقت معه ربطة رأس من الألوان نفسها، ويصل سعرها إلى الـ 590 دولار، كما أضافت إلى الإطلالة شنطة بحر وحذاء صيفي من الماركة نفسها باللون الفوشيا، ويصل سعر الصندل إلى الـ 690 دولار، بينما سعر الحقيبة 1650 دولار أميركي.

وتشار جومانا مراد في فيلم “ع الزيزو” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يجمع بين الأكشن والكوميديا حول حياة شخص بسيط وشريف يسمى دراغون يعاني من قلة الرزق وأشياء أخرى، ولكن تحدث له تحولات مع توالي الأحداث. يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو عدد كبير من الممثلين و أبرزهم نيللي كريم التي تلعب دور البطولة النسائية أمام محمد رمضان، إضافة إلى، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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