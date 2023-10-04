شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بـ 3 أغاني أصالة تتصدر تريند اليوتيوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 3 أغاني أصالة تتصدر تريند اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة اصالة تريند موقع يوتيوب، بـ 3 اغاني طرحتهم من ألبوم “لحقت نفسي”، وهم: اغنية "فوق"، أغنية "لما بنتجاهل"، اغنية" مانجا".

غنية" مانجا"

تصدر اسم النجمة الكبيرة أصالة نصري تريند تطبيق يوتيوب، وذلك بعد طرحها أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم“مانجا ” والتي تخطت حاجز مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات، قليلة، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من غناء الشاعر مصطفى حسن، الملحن مصطفي العسال، الموزع الموسيقي توما

ما هى كلمات أغنية "مانجا" ؟

ويقول مقطع من الأغنية:" يازينة الفواكه يا مانجا مانجا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة تمشي على الأرض التراب يتحول حنه.. والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.. يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.. صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني، إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا.. هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانة الشغلانة، يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة، اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة.. يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا تحبني ولا اطخ روحي بطبنجه، يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا.. هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه"

اغنية أصالة الجديدة “لما بنتجاهل”

تصدرت اغنية أصالة الجديدة “لما بنتجاهل”، الاغنية من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي”، من كلمات محمود عادل كلازا، ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، تخطت أعلي نسب مشاهدات عبر عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب، ونالت الأغنية تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا، واحتلت المركز الـ 6 من أهم 50 أغنية الأعلى مشاهدة في مصر عبر اليوتيوب..