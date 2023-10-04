بهاء سلطان يسجل أحدث أغانيه"عملنا كل حاجة صح" داخل الاستديو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر المطرب بهاء سلطان، داخل أحد استديوهات الصوت لتسجيل أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "عملنا كل حاجة صح"، استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

أغنية "عملنا كل حاجة صح" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

ونشر تامر حسين، مقطع فيديو، أثناء تسجيل الأغنية بالاستديو، عبر حسابه حسابه على إنستجرام، وعلق: "عملنا كُل حاجة صح مع اللى غدروا بينا وياما لِعبوا بينا وقُلنا ما علينا لكنِ خلاص ده كُله بح.. مِن الطيبة إتعافينا.. وفهِمنا مين معانا.. وعرفنا مين علينا.. قريبا بهاء سُلطان".

يذكر أن، آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية أغنية "شكر خاص" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد عادل. وأغنية "العمر كله" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.