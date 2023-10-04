محمود العسيلي يغني "سموني مصري" في الندوة التثقيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المطرب محمود العسيلي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ38 بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وغنى العسيلي، خلال الاحتفالية أغنية "سموني مصري".

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر وعدد من الوزراء وقيادات الدولة والشخصيات العامة والفنية.

وتقول كلمات أغنية "سموني مصري": "سلامات حبيبتي والتحية، وحشاني ومش ناسي الهدية، بكتبلك أنا من قلب سينا عن انهزام اللي معدينا وأحلى يوم في العمر جه، المشهد يومها كان رهيب، حبيبة راجعة للحبيب، حرب حرب هي حرب كله كان بيقول يا رب، وأدي الاعلام والأرض أهي طمنيني على الناس في مصر، وقوليله أبوك رجع بنصر بأرض كل شبرا فيها قصر، سموني مصري وفهمت ليه، عشان تاريخها أنا اللي أحكيه كل حبة رمل شبهك، كل حاجة فيها منك، الأرض حرة زي دمك مجنون اللي يجي جنبك والتاريخ يشهد عليه، حضري لنا أكلة حلوة وراديو نسمع جواه غنوة، مش قولت ليكي عندي هدية راجع معايا الأرض ديا، سموني مصري وفهمت ليه، عشان تاريخها أنا اللي أحكيه".