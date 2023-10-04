درة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح خريف".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "منتهى الأناقة والشياكة"، و "أخدتي كل شياكة العالم"، و"أجمل ما أنجبت تونس"، و "قمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الأجهر" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2023 ،على شاشة (إم بي سي مصر).

مسلسل "الأجهر" شارك في بطولته: عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.