فن ومشاهير

درة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح خريف".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "منتهى الأناقة والشياكة"، و "أخدتي كل شياكة العالم"، و"أجمل ما أنجبت تونس"، و "قمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الأجهر" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2023 ،على شاشة (إم بي سي مصر).

مسلسل "الأجهر" شارك في بطولته: عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا