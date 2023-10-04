السبت..حفل تخرج دفعة جديدة من"ستديو الممثل" لـ محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان محمد صبحي، يوم السبت 7 أكتوبر الساعة الثانية ظهرا بمسرحه بمدينة سنبل بتخريج دفعة فنية جديدة من (ستديو الممثل 2023 ) الذي يقدمه الفنان محمد صبحي مجانا.

وسيشمل الحفل اختبارات للمواهب في مشاهد تمثيلية وفقرات غنائية وعزف ورقص بحضور لجنة التحكيم المكونة من النجم محمد صبحي، الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الدكتورة عبير فوزي، المخرج جمال عبد الناصر، الملحن شريف حمدان، ومصمم الاستعراضات محمد سميح وبحضور عدد من الفنانين سيكونون مفاجأة الحفل .

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي مستمر في عرض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك" وهي مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس

المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "ستوديو الممثل".

وهم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ،

محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .