محمد حماقي يبدع في غناء أحدث أغانيه الوطنية بالندوة التثقيفية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أبدع الفنان محمد حماقي، في غناء أحدث أغانيه الوطنية خلال الندوة التثقيفية الـ 38 بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وغنى حماقي، خلال الاحتفالية أغنية "بلادي بلادي .. يا أملي من الدنيادي".

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر وعدد من الوزراء وقيادات الدولة والشخصيات العامة والسياسية والفنية.

وتقول بعض كلمات أغنية "حماقي" الوطنية: "المصري اللي بجد لا يضعف يوم ولا يستسلم .. عمره لا يرتاح غير لو شاف بلده بتتقدم.. فات الكتير ومش باقي إلا القليل ..والمصري مبيعرفش كلمة مستحيل".