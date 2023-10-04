سعد لمجرد يحتفل باستضافة المغرب لمباريات كأس العالم 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، باستضافة بلده المغرب لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وكتب لمجرد، عبر حسابه على إنستجرام: "أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى سيدي محمد السادس نصره الله وللمغرب بلدي العزيز، على نجاحه في تأمين فرصة استضافة بطولة كأس العالم 2030 المرموقة، إنه إنجاز رائع يملأنا بفخر وسعادة كبيرين".

وأعلن الديوان الملكي المغربي عن الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030، إذ قررت اللجنة التنفيذية بالفيفا اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم البطولة.

تستضيف منتخبات، الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي، أول مباراة لهم في البطولة، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على كأس العالم.

تنظم بطولة كأس العالم بشكل رسمي لأول مرة في التاريخ 6 دول من ثلاث قارات مختلفة، وتعد المغرب ثاني دولة عربية تنظم البطولة بعد قطر 2022.