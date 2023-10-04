هكذا احتفلت جيهان خليل بفوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة جيهان خليل، بفوز بلدها المغرب لاستضافة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وكتبت خليل، عبر حسابها على إنستجرام: "تنظيم المغرب، إسبانيا، البرتغال كأس العالم 2030.. فخورة".

وأعلن الديوان الملكي المغربي عن الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030، إذ قررت اللجنة التنفيذية بالفيفا اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم البطولة.

تستضيف منتخبات، الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي، أول مباراة لهم في البطولة، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على كأس العالم.

تنظم بطولة كأس العالم بشكل رسمي لأول مرة في التاريخ 6 دول من ثلاث قارات مختلفة، وتعد المغرب ثاني دولة عربية تنظم البطولة بعد قطر 2022.