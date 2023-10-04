مهرجان الإسكندرية يحتفى بالدفعة الأولى من خريجى معهد السينما

وقام الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى بتكريم الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، كما كرمت الدكتورة غادة جبارة الأمير أباظة أيضا، وقاما بتسليم الشهادات للطلاب الذين سيطرت عليهم فرحة التخرج بحضور أهاليهم وذويهم.

وحضر حفل التخرج خالد عيد الجليل مستشار وزير الثقافة، دكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج أشرف فايق.

محمد يوسف

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