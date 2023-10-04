- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يحتفى بالدفعة الأولى من خريجى معهد السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة بتخرج طلاب المعهد العالي للسينما بالإسكندرية التابع لأكاديمية الفنون.
وحضر حفل التخرج خالد عيد الجليل مستشار وزير الثقافة، دكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج أشرف فايق.
وقام الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى بتكريم الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، كما كرمت الدكتورة غادة جبارة الأمير أباظة أيضا، وقاما بتسليم الشهادات للطلاب الذين سيطرت عليهم فرحة التخرج بحضور أهاليهم وذويهم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز