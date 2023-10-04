شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف جات بطل GOT في المحكمة بتهمة التحرش بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف الممثل العالمى جوزيف جات أحدى أبطال سلسلة Game Of Thrones، أمام المحكمة في لوس أنجلوس، بعد اتهامه بإرسال رسائل جنسية صريحة إلى قاصر، لعب الممثل، دور ثين وارج في مسلسل HBO، ويواجه جات، الذي تم القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة جنسية في أبريل 2022، أيضًا تهمة ثانية تتمثل في جناية حيازة سلاح هجومي.

كما ذكرت صحيفة ديلي ميل، قال قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس، إنريكي مونجويا، إن جلسة الاستماع ستستمر خلال شهر ديسمبر الجارى بعد أن قال المدعي العام مايكل فيرن إن "هناك حاجة إلى اكتشاف إضافي" للمضي قدمًا في القضية.



جوزيف جات

تم القبض على جات بعد أن تلقت إدارة شرطة لوس أنجلوس معلومات تفيد بأنه "كان متورطًا في اتصال جنسي صريح عبر الإنترنت مع قاصر عبر حدود الولاية"، ومن ثم تم بعد ذلك تفتيش منزله في بيفرلي هيلز من قبل ضباط الشرطة في قسم الأحداث، فرقة العمل المعنية بجرائم الإنترنت ضد الأطفال (ICAC).

وظل جات، الذي خرج بـ كفالة كفالة قدرها 5000 دولار بعد اعتقاله قبل 18 شهرا، ينفى هذه الاتهامات بعد أسبوع من اعتقاله على تويتر، وكتب: "من الواضح أنني لا أريد أن أتناول الادعاءات المروعة وغير الصحيحة على الإطلاق التي وجهت ضدي مؤخرًا، إنهم مخطئون بنسبة 100 في المائة، لقد أكدت الأخطاء والمعلومات المضللة في بيان، وأنا أتعاون بشكل كامل مع الشرطة وشرطة لوس أنجلوس للوصول إلى حقيقة هذا الأمر، وأتطلع إلى تبرئة اسمي الجيد."



جوزيف جات

إلى جانب Game Of Thrones، ظهر جات في أفلام Thor وStar Trek Into Darkness ونسخة تيم بيرتون الحية لعام 2019 من فيلم Dumbo.