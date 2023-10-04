شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: فخور بالمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر والغناء أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بالغناء أمام الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مضيفا أن هذا الحدث الوطني يفتخر به كل مصري وعربي، والمشاركة في مثل هذا الحدث تجعل كل فنان فخور ومعتز ببلده والتضحيات التي بذلها الرجال المناضلون.

وشارك الفنان أحمد سعد في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسئولين.

وقدم أحمد سعد، خلال الاحتفالية، أغنية "عدّينا"، والتي قدمها بمصاحبة فريق من الشباب والفتيات، وتقول كلماتها: "عدّينا وكلهم بصوا علينا وبقينا يضربوا الأمثال بينا".

وعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.