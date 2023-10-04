شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى وفراس سعيد أمام عائشة بن أحمد فى حكاية "روحى فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان محمد كيلانى وفراس سعيد إلى أسرة حكاية "روحى فيك" ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والذى تقوم ببطولتها الفنانة عائشة بن أحمد وتأليف محمد عثمان وإخراج محمد لطفى، حيث التحق الثنائى بفريق العمل الذى يضم أيضاً الفنان محمد عبد العظيم والفنانة ريم رؤوف.

وتعد "روحى فيك" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التي تعرض حالياً على قناتى ON و ON دراما، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، أما الحكاية الثانية فيتواصل تصويرها حالياً وتحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

يذكر أن محمد كيلانى شارك مؤخراً في بطولة فيلم "يوم 13" الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضى، والعمل بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدى كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.