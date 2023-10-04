شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة آسيا أحمد: فخورة بكونى جزءا من احتفالية 50 عاما على نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الطفلة آسيا أحمد، والتي شاركت في كوال أطفال أغنية "سموني مصري" للنجم محمد العسلي في احتفالات نصر أكتوبر عن سعادتها ومدى فخرها بالوقف أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه كان مثل الحلم أن تصل إلى هذا المسرح ضمن الاحتفالات الأهم في تاريخ مصر.

وقالت آسيا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "البروفات كانت كتير بس طول الوقت كنت مبسوطة إني هقف أمام الرئيس لأن بابا كان دايما يحكي لي عن مشاركة جدي في حرب 73، وإني أكون جزء من الحفل العظيم ده فخر والخطوة الأهم في حياتي".

وقدم المطرب محمود العسيلى أغنية عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة 1973 ضمن فقرة فنية للندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلما تسجيليا من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.

وشهد الفيلم التسجيلى ظهورا خاصا للفنان آسر ياسين، والذى كان يروى بطولات القوات المصرية منذ هزيمة 1967 وحتى انتصارات أكتوبر واسترداد الأرض فى معركة استرداد الأرض والعرض.

وكانت المغنية نادينا ظريف، صاحبة أغنية "فولا فولا" الشهيرة، حرصت على دعم الطفلة آسيا أحمد، بعد قيامها بطرح الأغنية بطريقتها الخاصة، عبر صفحتها على موقع فيس بوك وقناتها على يوتيوب، والتي حازت على اهتمام ولفتت أنظار الكثيرين، الذين أشادوا بأدائها للأغنية رغم صغر سنها، إذ تبلغ من العمر 9 سنوات فقط.

وعلقت نادينا ظريف على الفيديو، باللغة الإنجليزية، مشيدة بأدائها للأغنية الشهيرة، وقالت: "واو، هذا مذهل، استمرى، إنك تتمتعين بصوت جميل".

آسيا أحمد، هي إحدى عضوات فريق drummers team حيث تعزف على آلة الدرامز، وشاركت في العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوى، كما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية للاحتفاء بموهبتها الكبيرة رغم صغر سنها، وعلى رأسها برنامج معكم لمنى الشاذلى.