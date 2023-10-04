بسبب أطفالهما.. حبيبة إيلون ماسك السابقة تلاحقه قضائيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه إيلون ماسك دعوى قضائية من قبل شريكته السابقة غريمز بشأن حقوق الوالدين لأطفالهما الثلاثة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت المغنية ماسك الشهر الماضي بإبعادها عن ابنهما إكس البالغ من العمر ثلاث سنوات. ونتيجة لذلك، قدمت غريمز التماساً “لإقامة علاقة أبوية” في 29 سبتمبر أمام محكمة في كاليفورنيا. لقد فعلت ذلك لأنها ومؤسس شركة تيسلا غير متزوجين وتريد من المحكمة أن تحدد من يعتبر الوالد القانوني للأطفال.

لم تطلب غريمز إعالة الطفل أو حقوق حضانة الأطفال، ولم يرد ماسك بعد على الالتماس الذي، على الرغم من الإعلان عنه، لا يزال تحت الختم.

بدأ إيلون ماسك وغريمز في المواعدة عام 2018 وأصبحت علاقتهما متقطعة حتى سبتمبر 2021 عندما انفصلا إلى الأبد. أنجبت الموسيقية الكندية مولودها الأول، وهو ابن اسمه X Æ A-Xii، في مايو 2020. كما رحب الإثنان بابنتهما Exa Dark Sideræl، المعروفة أيضاً باسم Y، عن طريق أم بديلة في ديسمبر 2021.

في الشهر الماضي، كشفت السيرة الذاتية للصحفي والتر إيزاكسون عن إيلون ماسك، أن الثنائي لديهما أيضاً طفل ثالث، وهو صبي يُدعى تكنو ميكانيكوس، والذي أطلقا عليه اسم تاو.

وتأتي الدعوى القضائية بعد أيام من قيام إيزاكسون بتغريد صور توأم الملياردير، سترايدر وأزور، اللذين يشاركهما مع شيفون زيليس، كتبت غريمز في تغريدة محذوفة منذ ذلك الحين: “أخبِر شيفون أن ترفع الحظر عني وأخبر إيلون أن يسمح لي برؤية ابني أو الرد على المحامي الخاص بي”. وأضافت: “لم يُسمح لي مطلقاً برؤية صورة لهؤلاء الأطفال حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن الوضع يمزق عائلتي تماماً”. ويبدو أن غريمز تشير إلى ابنهما الأصغر، تاو، الذي ولد العام الماضي.

عادةً ما يمنح القضاة في هذه الحالة الحضانة المشتركة، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة التساوي بنسبة 50% لكلٍ منهما. يُمكن للقاضي أن يضع جدولاً زمنياً للحضانة بعدة طرق، وحتى غير متوازنة.

أنجب إيلون ماسك 11 طفلاً من ثلاث نساء. فإلى جانب الأبناء الثلاثة الذين يشاركهم مع غريمز؛ فإن ماسك هو أيضاً أب لستة أبناء يشاركهم مع زوجته السابقة الكاتبة الكندية جوستين ويلسون. أنجب ماسك ابنه الأول، نيفادا ألكسندر، من ويلسون في عام 2002، لكنه تُوفي عندما كان عمره 10 أسابيع بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).. ثم رحب الزوجان السابقان بالتوأمين فيفيان جينا ويلسون، وغريفين.. ثم أنجبت ويلسون ثلاثة توائم أُخر، هم: كاي، ساكسون، وداميان في عام 2006، بعد عامين من إنجابهما التوأم الأول. وفي عام 2021، رحب ماسك بتوأم مع مديرة العمليات والمشاريع الخاصة في شركة Neuralink، شيفون زيليس.