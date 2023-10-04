السعودية.. انطلاق النسخة الثالثة من “الغناء بالفصحى” في 12 أكتوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت هيئة الموسيقى السعودية عن إطلاق مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويقدّم المهرجان 4 ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم، إذ يشارك نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة أغان طربية ووطنية وقصائد فصحى مُغنَّاة، إلى جانب مشاركة فنانين صاعدين.

وتجمع الحفلات الغنائية بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم شعراء التراث العربي، في “فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي”.

ويُحيي الليلة الأولى لمهرجان الغناء بالفصحى فنان العرب محمد عبده، والفنان لطفي بوشناق، والفنانة ولاء الجندي، وذلك يوم الخميس 12 أكتوبر.

وفي الليلة الثانية؛ التي تقام يوم الجمعة 13 أكتوبر، يصعد إلى خشبة المسرح الفنان كاظم الساهر، والفنانة أروى السعودية، والفنانة جاهدة وهبة.

كما يُحيي النجوم صابر الرباعي، وأصالة نصري، وبرهان، الليلة الثالثة من المهرجان يوم 19 أكتوبر. فيما يختتم المهرجان بالحفلة الرابعة التي يحييها كلا من وائل كفوري، ومي فاروق، ومحمد ثروت.