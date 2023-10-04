نتفليكس تحتفل بمشوار ديفيد بيكهام في وثائقي من 4 أجزاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حول لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام عرض فيلمه الوثائقي الجديد على منصة نتفليكس، إلى مناسبة عائلية، الثلاثاء، عندما اصطحب زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام وأطفالهما الأربعة على البساط الأحمر في حي مايفير الراقي بالعاصمة لندن.

يستعرض الفليم الوثائقي Beckham المؤلف من 4 أجزاء مشوار نجم كرة القدم البريطاني، من البدايات المتواضعة حتى أصبح أحد أبرز اللاعبين في عصره داخل الملعب وخارجه.

ويُظهر الفيلم كيف صعد نجم الرجل، البالغ من العمر 48 عاماً الآن، ليصبح رياضياً مشهوراً، وتحوله إلى رمز عالمي يتمتع بذكاء إعلامي، بعد صفقات الرعاية التي أبرمها وزواجه من فيكتوريا آدامز إحدى فتيات فريق Spice Girls الغنائي.

وقال بيكهام لرويترز “شعرت أن هذا هو الشيء الصحيح لفعله وفي الوقت المناسب، كما أردت شيئا تتذكره عائلتي لاحقاً وتستمتع به”.

وأضاف “عندما بدأت مشواري في التسعينات في مانشستر، كانت هناك موسيقى رائعة ومشاهد رائعة، وكان مانشستر يونايتد أحد أنجح الفرق في كرة القدم، يذكرك هذا بشيء كان شديد التميز، وأتمنى أن يشاهد الناس هذا ويشعرون بالتميز وأن يذكرهم بأوقات جيدة”.

يشمل الفيلم الوثائقي لقطات لم تنشر من قبل، كما يتطرق بعمق لخلافات وصعوبات ذكرت كثيراً في حياة بيكهام العامة والشخصية.