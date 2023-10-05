شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق بأجمل أغانيه فى حفل انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم الكبير علي الحجار بحفل انتصارات أكتوبر المجيدة في مسرح السامر بالعجوزة، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها على قد ماحبينا والزين والزينة ولما الشتا يدق البيبان وغيرها، كما قدم أغاني نصر أكتوبر المجيد.

وقدم مؤخرا النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء بدورته الـ 31، ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، حيث بدأ بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب على الحجار عن سعادته بحفله فى مهرجان القلعة قائلاً: "مبسوط بكل الجمهور الذي حضر حفل مهرجان القلعة"، ووجه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حماده الموجي.

وأشعل النجم على الحجار حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته 31 بأغاني "الزين والزينة" و"اللي بني مصر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم الحجار أغنية "عزيز على القلب" لوالده الراحل إبراهيم الحجار.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، مع النجم على الحجار أثناء تقديمه بعض أغنياته مثل "عم بطاطا، ريشة، ولما الشتا يدق البيبان".

وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الذي رفع أعلام مصر، ومن بين هذه الأغاني، "تجيش نعيش" و"بطلة حكايتي" و"العروسة" و"في برد الليل" و"زي الهوا" و"على قد ماحبينا" و"من غير ماتتكلمي" و"مسألة مبدأ".

واختتم النجم علي الحجار حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء بـ"ميدلي للأغانى الوطنية"، وقدم مجموعة مختارة من أغاني انتصارات أكتوبر، منها خلي السلاح صاحي، وحلوة بلادي، والله أكبر، ورافعين رايات النصر، وأحلف بسماها. وبادل الجمهور علي الحجار برفع أعلام مصر أثناء غناء الأغاني الوطنية.