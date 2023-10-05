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أمير طعيمة: المشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر شرف عظيم

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القاهرة - سامية سيد - علق الشاعر أمير طعيمة على مشاركته في احتفالية نصر أكتوبر، قائلا: "كان ليا عظيم الشرف إني أشارك في يوم مهم وتاريخي زي مرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة".

 

وأضاف أمير طعيمة، خلال حسابه على فيس بوك: "مدة طويلة من العمل المتواصل لإنجاز الأوبريت الختامي للحفل مع فريق عمل من أهم مبدعين مصر".

 

وكشف أمير طعيمة عن فريق العمل وهم كالتالي:

 

أوبريت (التاريخ بيقول) تاليف وأشعار وإشراف موسيقى أمير طعيمة

أداء تمثيلي: كريم عبد العزيز ومنى زكي.

التاريخ بيقول (أنغام)

كلمات: أمير طعيمة 

ألحان وتوزيع: خالد عز

مكساج: نشأت نصر الدين

ماستر: طارق مدكور 

عدينا (أحمد سعد)

كلمات: أمير طعيمة 

الحان: أحمد سعد

توزيع: أحمد طارق يحيي

مكساج: عمار خاطر

ماستر: طارق مدكور 

على وش الأرض (محمد فؤاد)

كلمات: أمير طعيمة 

ألحان: وليد سعد

توزيع: أحمد ابراهيم 

مكساج: خالد سند

ماستر: طارق مدكور 

فات الكتير (محمد حماقي)

كلمات: أمير طعيمة 

الحان: إيهاب عبد الواحد

توزيع: خالد عز

مكساج وماستر: طارق مدكور

يا أغلي اسم في الوجود

إعداد موسيقى: أمير طعيمة 

كلمات: إسماعيل الحبروك

ألحان: محمد الموجي 

توزيع: أحمد عادل

مكساج وماستر: مصطفى رؤوف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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