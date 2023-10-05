شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة: المشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر شرف عظيم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أمير طعيمة، خلال حسابه على فيس بوك: "مدة طويلة من العمل المتواصل لإنجاز الأوبريت الختامي للحفل مع فريق عمل من أهم مبدعين مصر".
وكشف أمير طعيمة عن فريق العمل وهم كالتالي:
أوبريت (التاريخ بيقول) تاليف وأشعار وإشراف موسيقى أمير طعيمة
أداء تمثيلي: كريم عبد العزيز ومنى زكي.
التاريخ بيقول (أنغام)
كلمات: أمير طعيمة
ألحان وتوزيع: خالد عز
مكساج: نشأت نصر الدين
ماستر: طارق مدكور
عدينا (أحمد سعد)
كلمات: أمير طعيمة
الحان: أحمد سعد
توزيع: أحمد طارق يحيي
مكساج: عمار خاطر
ماستر: طارق مدكور
على وش الأرض (محمد فؤاد)
كلمات: أمير طعيمة
ألحان: وليد سعد
توزيع: أحمد ابراهيم
مكساج: خالد سند
ماستر: طارق مدكور
فات الكتير (محمد حماقي)
كلمات: أمير طعيمة
الحان: إيهاب عبد الواحد
توزيع: خالد عز
مكساج وماستر: طارق مدكور
يا أغلي اسم في الوجود
إعداد موسيقى: أمير طعيمة
كلمات: إسماعيل الحبروك
ألحان: محمد الموجي
توزيع: أحمد عادل
مكساج وماستر: مصطفى رؤوف
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