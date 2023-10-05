شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي: قدمت أغنية لمست قلوب الناس احتفالا بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود العسيلي عن سعادته وفخره الكبير بالمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة ورجال الجيش.

وقال العسيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية نالت إعجاب الجمهور، حيث حاولنا تقديم أغنية بمنظور مختلف لمست قلوب الناس وتوثيق لحظة من لحظات أكتوبر المجيدة".

وأضاف أنه سعيد بالمشاركة والغناء على مرور 50 سنة وإنجاز من أهم إنجازات التاريخ المصري، مشيرا إلى أن الأغنية من ألحانه وتوزيع أحمد طارق يحيى وكلمات منة القيعي وفلبينو.

وعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.