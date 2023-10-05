شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة عن مشاركته فى احتفالية أكتوبر: استغرقنا شهرين لتنفيذ الأوبريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بأوبريت "التاريخ بيقول" في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أمير طعيمة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مبسوط جدا بالمشاركة في الاحتفالية، لأننا بقالنا شهرين متصلين شغالين، والأهم إني حاسس إني عملت حاجة مهمة لبلدي في يوم زي ده، لأن نصر أكتوبر حدث كبير وكل سنة مهم ولكن كمان إنه يبقى 50 سنة على مروره ليها طعم مختلف عشان كدة حاولنا نعمل أقصى مجهود عندنا"،

ووجه طعيمة الشكر إلى فريق عمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المساندة والدعم، موضحا: "وحابب أشكر ريم قنديل وهي من فريق عمل المتحدة في مساعدتها ليا عشان الموضوع يخرج بالشكل ده".

وكشف طعيمة أنه كان من المقرر أن يحتوى الأوبريت على عدد أكبر من الأغاني ولكنهم فضلوا أن يتناول 4 محطات فقط هامة في تاريخ مصر، موضحا: "كنا قاصدين نغطي من خلال الأوبريت بالأغاني المختلفة اللي اتقدمت مراحل مهمة واستقرينا في الاخر على الـ4 مراحل دول".

كما ذكر: "أغنية التاريخ بيقول لأنغام تمثل المرحلة الأولى وهي مرحلة الاحتلال من قديم الأزل وحتى الاحتلال الإنحليزي، ومافيش محتل قدر يفضل في مصر، أما أغنية عدينا لأحمد سعد فهي تمثل المرحلة الثانية بعد انتصارنا في حرب أكتوبر".

وتابع: "وأغنية على وش الأرض لمحمد فؤاد تمثل المرحلة الثالثة وقت ثورة 30 يونيو، بينما تمثل أغنية فات الكتير لحماقي المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي وإزاي هنكافح ومحدش هيقدر يوقفنا".