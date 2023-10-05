شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليون لفيلم A Haunting In Venice حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم A Haunting In Venice إلى 90 مليونا و287 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و 43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بين 31 مليونا و 770 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 58 مليونا و517 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفرعن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

وكانت قد بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف، A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.