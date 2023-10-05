شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى كواليس "الندوة التثقيفية للقوات المسلحة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع نجوم الفن فى كواليس الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة، وشارك كل منهم إما بأغنية أو بمونولوج عن بطولات الجندى المصرى فى حرب أكتوبر.

وشارك الفنان كريم عبد العزيز في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات حرب 6 أكتوبر، حيث قال إنه في يناير 2011 الشعب كله نزل الميادين والمطالب كانت مشروعة، مشددا على أن الجيش حمى الثورة، ولكن الثورة اتخطفت.

وأضاف كريم عبد العزيز: "اللى دخل وأنقذنا جيشنا.. والرئيس وقف وقفة بطل.. وحط روحه على كفه .. وقال: اللى هيقرب لها هشيله من على وش الأرض".

كما عرضت الندوة التثقيفية فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة فنية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، للفنانين أنغام، وأحمد سعد، ومحمد حماقى، ومحمد فؤاد، وأكرم حسنى.

وفى ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر، صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى الفنانين والمطربين المشاركين فى الندوة.

شارك الفنان آسر ياسين بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 على انتصار حرب أكتوبر المجيد؛ من خلال فيلم تسجيلى تضمن رحلة تعافى الجيش المصرى من هزيمة يونيو 67 حتى انتصار أكتوبر عام 1973.

وحاور آسر ياسين خلال الفيلم أسرته التى عاصرت تلك الأحداث، خاصة أن جده كان ضابطا فى الجيش فى عام 67، وحكى له الأهوال التى رآها خلال هذه الفترة، وروت أسرته ذكرياتهم وقت الحرب.

وتتضمن الفيلم مقاومة الجيش المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف، وصولًا لعبور القوات المصرية قناة السويس وتدمير خط برليف وانتصار المصريين على العدو الإسرائيلى.

ومن جانبه، قال الفنان طه دسوقى، إن التاريخ يكتبه المنتصرون، ولكن الآن للأسف كتابة التاريخ أصبحت متاحة لأى شخص خاصة أننا فى عصر السوشيال ميديا.

وأضاف "دسوقى" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بعض الناس عينوا أنفسهم مؤرخين على صفحاتهم.. وكل شخص يكتب ما يريده.. وتجد البعض يقول إن كليوباترا ذات أصول أفريقية، والبعض يزعم أن الأهرامات بناها الفضائيون، والبعض الآخر يزعم أن الأرض مسطحة وليست كروية، ولا يتم الرجوع لأى مصادر".

وتابع: "عندما نجد اليوم بعد 50 عاما من انتصار أكتوبر أن هناك بعض الناس تنشر "بوستات" تشكك في انتصارات الحرب، من المهم أن نتجمع ونحكى تاريخنا كما حدث، ونظل جيلا يسلم جيلا، ونوثق الحرب عن طريق الأفلام والأغانى ونتذكر جنودنا الأبطال".