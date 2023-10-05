شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق ووائل جسار يحييان حفلا غنائيا بالكويت 2 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة مى فاروق والنجم اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بالكويت يوم 2 نوفمبر المقبل، ولقد روجت مى للحفل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت: "التقي بجمهور الكويت الغالي الخميس 2 نوفمبر 2023 على مسرح الأرينا بصحبة النجم الكبير وائل جسار، أسعد برؤيتكم".



وائل جسار ومى فاروق

يذكر أن الفنانة مى فاروق أعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح أغنيتها الجديدة "ليه"، قائلة لـ ”الخليج 365”: "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".