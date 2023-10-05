بدت كالمُراهقات: نوال الزغبي بتنورة فوق الركبة والجمهور يهاجمها: ناسية البنطلون! (فيديو)

كتب امير فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 02:57 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لانتقادات حادة بسبب طريقة ترويجها لأغنيتها الخليجية الجديدة “فخامة معاليك”.

ونشرت نوال الزغبي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي تتسوق في أحد المحال التجارية بملابس جريئة، على أنغام أغنية “فخامة معاليك”.

قميص بطول التنورة!

وارتدت نوال الزغبي تنورة جينز قصيرة جداً مع توب بيج وجاكيت رسمي بيج أيضاً، واللافت أنه كان بطول التنورة.

ورفعت الفنانة اللبنانية شعرها إلى الأعلى مع إبقاء الخصلات الأمامية منسدلة مما جعلها تبدو الكمراهقات.

واستكملت نوال الزغبي إطلالتها المثيرة بنظارات شمسية واكسسوارات بارزة، ومكياجا ناعماً.

انتقادات وسخرية

وتعرضت نوال لهجوم وتعليقات ناقدة من متابعيها بسبب التنورة الميني جيب.

فكتبت إحدى المتابعات: ” اتمنى اعرف شنو الشي الحلو بالتشلح.. يعني الملابس جميله قسما بالله”.

وقال آخر: ” نسيتي بنطلونك ختياره نوال”.

ووافقه متابع الرأي ساخراً: “نسيتي البنطلون”.

وطالبها آخر باحترام سنها (52) عاماً، وكتب: “احترمي عمرك، مو لايقلك”.

أغنية خليجية

وطرحت نوال الزغبي قبل أسبوع أغنيتها الخليجية الجديدة من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز. وإخراج فادي حداد.

أغنية ريتو

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في وقت سابق أغنية “ريتو” عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكانت نوال الزغبي كشفت في وقت سابق حقيقة زواجها، وذلك بعد إثارتها للجدل والتساؤلات خلال الفترة الماضية لنشرها صورة عبر “إنستجرام”، ظهرت فيها وهي مرتدية خاتمًا، وتمسك بيدها وردة، الأمر الذي جعل البعض يزعم أنها تزوجت.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “تويتر: “لم ولن أتزوج”.

وفي وقت سابق عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن حبها الشديد للفنان جورج وسوف في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو لها برفقة جورج وسوف وهي تقبله وعلقت قائلة: بموت بالسلطان الأسطورة مع إنه عللوا طبقة أغنية كلام الناس قبل ما أطلع على المسرح بدون ما يقولولي”.

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