كتب امير فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - طالب الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف، نقابة المهن الموسيقية، بالتحقيق مع مغني المهرجانات حمو بيكا لنشره فيديو يظهر فيه شبه “عاري” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيديو صادم لحمو بيكا

وناشد الشيخ خالد الجمل في تصريح خاص، الجهات المسؤولة، بمحاسبة حمو بيكا ومن يسير على نهجه بتهمة نشر محتوى غير لائق، منوها بأن هذه الأفعال تعطي الحجة للمتشددين دينًا بتحريم الفنون، وتنشر التقاليد غير المناسبة في مجتمعنا المصري.

وعن ارتداء حمو بيكا الذهب، أكد الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجمل، أن الإسلام حرم على الرجال ارتداء الحلي المصنوع من الذهب إن كان ما يرتدي ذهبا خالصا كما يظهر.

وكان مؤدي المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا قد ظهر في فيديو شبه عاري عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك؛ مما جعله مادة للسخرية والتداول بين نشطاء السوشيال ميديا

حمو بيكا يحتفل بنصر السادس من أكتوبر

من ناحية أخرى، عبر الفنان حمو بيكا عن سعادته بذكري نصر أكتوبر المجيد، من خلال فيديو له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو”إنستجرام“.

ونشر بيكا فيديو له أثناء تجواله في شوارع القاهرة، احتفلا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وعلق قائلا: “كل عام وبلدنا في نصر

كانت هذه تفاصيل خبر حمو بيكا يصدم الجمهور ويظهر في فيديو شبه “عاري”.. وداعية إسلامي يفتح النار عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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