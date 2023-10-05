أحمد فهمي عن"الفريدو": "ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بردود فعل الجمهور عن دوره بمسلسل "الفريدو" الذي شارك في بطولته.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله..بجد مبسوط من قلبي بكل ردود الأفعال على مسلسل الفريدو، ومبسوط بكل كلمة بشوفها أو بسمعها منكم".

وتابع: "عايز أشكركم أوي.. ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. ويا رب آخر حلقتين يعجبوكم".

وأضاف: "عشان تبقوا عارفين أنا بشوف وبقرأ كل كلمة بتبعتوها عن مسلسل الفريدو.. الشيف فريد".

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

المسلسل بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.