شكرا لقرائتكم خبر عن بيع خوذة C3PO من فيلم "Star Wars" بمبلغ مليون جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تباع الخوذة التي ارتداها C3PO في أول فيلم من سلسلة Star Wars بمبلغ مليون جنيه إسترليني، الخوذة هي قطعة من مجموعة تضم أكثر من 1800 قطعة من تذكارات الأفلام والتلفزيون، بما في ذلك الدعائم من إنديانا جونز وجيمس بوند وA Nightmare On Elm Street، والتي من المقرر أن يتم طرحها للبيع في مزاد في لندن اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



خوذة C3PO مع أنتوني دانيلز

تعد قطعة الرأس التي كان يرتديها أنتوني دانيلز، والتي تديرها شركة Propstore، في فيلم Star Wars: Episode IV – A New Hope في oghg عام 1977، واحدة من أعلى العناصر قيمة في المزاد، حيث يقدر سعرها بما يتراوح بين 500 ألف جنيه إسترليني إلى مليون جنيه إسترليني.

قال دانيلز عبر صحيفة الإندبندنت: "أشعر بسعادة غامرة لأن شركة Propstore وافقت على تنظيم مجموعتي، وأنا على ثقة من أن القطع ستصل إلى الأيدي المناسبة، وأتمنى أن يجلب هذا السرور لمحبي Star Wars وهواة الجمع في جميع أنحاء العالم ويمنحهم فرصة لامتلاك قطعة من الشيء الحقيقي."

وتشمل العناصر الأخرى التي من المقرر طرحها للبيع بالمزاد سوط إنديانا جونز، وقفاز فريدي كروجر الذي ارتداه روبرت إنجلند خلال فيلم "كابوس في شارع إيلم" والذي من المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 200 ألف جنيه إسترليني و400 ألف جنيه إسترليني، وزي ليوناردو دي كابريو في دور جاك داوسون في فيلم Titanic، والدرع الذي استخدمه كريس إيفانز في Captain America: The First Avenger.



ملابس الشخصيات

سيتم أيضًا عرض العناصر التي يرتديها أو يستخدمها دانييل كريج وجنيفر لورانس ومارلون براندو وكيليان مورفي في المزاد.