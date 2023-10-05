رانيا يوسف بأحدث إطلالة جريئة لها .. بالماسك

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها، صورا جديدة لها، وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة ناعمة وهي تضع الماسك علي وجهها و علقت قائلة : "يوم الماسك"
وكانت رانيا يوسف قد اعلنت عن عمل فني جديد يجمعها بالممثل شريف منير.
ونشرت رانيا يوسف صورة لها برفقة شريف منير عبر حسابها الرسمي وعلقت: “هتشوفونا قريب قوي إن شاء الله”.
وتشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم ورد وريحان، من إخراج محمد نبيل.
فيلم “ورد وريحان” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبد العزيز، والعمل من إخراج محمد نبيل.
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