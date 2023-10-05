كيت وينسلت .. دور روز في التايتنيك كان نقلة نوعية في حياتها وعشقتها الفتيات وتعاطفن معها

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة كيت إليزابيث وينسلت التي ولدت في ريدينغ، بيركشاير، من عائلة مسرحية، كان كلا الوالدين روجر وينسلت وسالي آن بريدجز وينسلت ممثلين مسرحيين، وكان أجداد الأم أوليفر وليندا بريدجز يديران مسرح ريدينغ ريبيرتوري، وكان العم روبرت بريدجز لاعبا أساسيا.

في منطقة مسرح ويست إند في لندن. دخلت كيت موهبتها في سن مبكرة. سجلت أول حفلة احترافية لها في الحادية عشرة من عمرها، حيث رقصت أمام Honey Monster في إعلان تجاري لحبوب الأطفال. بدأت دروس التمثيل في نفس الوقت تقريبًا، مما أدى إلى تدريب رسمي في مدرسة ثانوية للفنون المسرحية. على مدى السنوات القليلة التالية، ظهرت على خشبة المسرح بانتظام وحصلت على أدوار قليلة في المسلسلات الهزلية. جاءت أول فرصة كبيرة لها في سن 17 عامًا، عندما تم تصويرها كمراهقة مهووسة في فيلم بعنوان “مخلوقات سماوية” (1994). الفيلم مستوحى من قصة حقيقية لفتاتين مهووستين ترتكبان جريمة قتل وحشية، وقد حظي بتوزيع متواضع ولكن أشاد به النقاد بشدة.

حضرت اختبار الأداء في العام التالي لفيلم "العقل والعاطفة" للمخرج آنج لي (1995). لقد تركت انطباعًا فوريًا على نجمة الفيلم، إيما طومسون، وتغلبت على أكثر من مائة مرشح آخر لدور ماريان داشوود الشجاع. تمت مكافأة جهودها بجائزة الأكاديمية البريطانية وترشيح جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة. أعقب وينسلت مقطعين آخرين، حيث لعب دور البطلة المتمردة في فيلم جود (1996) وأوفيليا في فيلم هاملت لكينيث براناغ (1996).

كان الدور الذي كان نقلة نوعية في حياة وينسلت هو دور روز ديويت بوكاتر، الأرستقراطية العاطفية ذات الخدود الوردية في فيلم جيمس كاميرون تيتانيك (1997). كانت الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم يعشقن وينسلت ويتعاطفن معه، ويشعرن بالإغماء أثناء كل تلك اللقاءات مع الحبيب ليوناردو دي كابريو ويلاحظن لياقتها البدنية الصحية المنعشة. حصل أداء وينسلت أيضًا على ترشيح لأفضل ممثلة، مما يجعلها أصغر ممثلة تحصل على ترشيحين لجائزة الأوسكار.

بعد موجة الاهتمام التي أحاطت بفيلم تايتانيك (1997)، كانت وينسلت حريصة على التراجع إلى المشاريع المستقلة. تقول الشائعات إنها رفضت الأدوار الرئيسية في كل من شكسبير في الحب (1998) وآنا والملك (1999) من أجل لعب دور الباحثين عن الروح المغامرين في فيلم Hideous Kinky (1998) وHoly Smoke (1999). صورتها الأولى على أنها أم عزباء شابة تسافر الى المغرب في السبعينيات مع بناتها.

بعيدًا عن الكاميرا، تشتهر وينسلت بمقالبها المؤذية وتفانيها العائلي، لديها شقيقتان، آنا وينسلت وبيث وينسلت (كلاهما ممثلتان)، وأخ جوس.

في عام 1998 تزوجت من مساعد المخرج جيم ثريبلتون. أنجبا ابنة، ميا هوني ثريبلتون، في أكتوبر 2000. انفصلا في عام 2001. وتزوجت لاحقًا من المخرج سام مينديز في عام 2003 وأنجبت ابنهما، جو ألفي وينسلت مينديز، في وقت لاحق من ذلك العام. وبعد سبع سنوات من الزواج، أعلنا في فبراير 2010 أنهما انفصلا وديًا، وتطلقا في أكتوبر 2010. وفي عام 2012، تزوجت كيت من نيد روكنرول، وأنجبت منه ولدًا. حصلت على وسام قائد الإمبراطورية البريطانية الأكثر تميزًا في قائمة الشرف في عيد ميلاد الملكة لعام 2012 لخدماتها في الدراما.