بيومي فؤاد ورنا رئيس ينهيان تصوير فيلم "أسود ملون" وهذا موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - إنتهى الممثل المصري بيومي فؤاد من تصوير فيلم "أسود ملون" والذي كان تحت اسم "المكلكعين" في البداية، لكن الشركة المنتجة قررت تغييره.



وصرح منتج الفيلم أحمد سمير، في بيان صحفي إنهم انهوا منذ فترة المونتاج والميكساج، ومن المقرر عرض الفيلم في "عيد الحب" الفالنتاين المقبل.

وفيلم "أسود ملون" فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

ويلعب بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية Wedding Planner ضمن الأحداث.