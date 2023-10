بعد قضية ليزو...إحدى الفنانات الشهيرة تدعمها

ميرنا وليد - بيروت - في حال كنت لا تعلم، اتهمها الراقصون السابقون لمغنية "Truth Hurts" البالغة من العمر 35 عامًا ليزو، والمتسابقون في برنامج "Watch Out for the Big Grrrls"، بالاعتداء والتمييز والتحرش الجنسي وبيئة عمل معادية.

على الرغم من أن مغنية "Kill Bill" البالغة من العمر 33 عامًا، أس زي أي "SZA"، رفضت التعليق على مشكلات ليزو القانونية في مقابلة جديدة، إلا أنها عرضت دعمها وحبها لصديقتها الطيبة.

وقالت SZA لمجلة رولينج ستون: "أنا فقط أقول، بناءً على القيم والطاقة التي أراها في صديقتي، أعتقد حقًا أنها شخص جميل". "أدعو الله حقًا أن يتعافى الجميع من هذا لأن الجميع يستحق أن يشفى ويشعر بالأمان ويشعر بالحب".

أضافت SZA: "آمل حقًا أن يشعر الجميع بهذا الشعور عندما يتم قول وفعل كل هذا. لأن هذا هو بيت القصيد".