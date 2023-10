بالصور - سيلينا غوميز بفستان لماع وقصة شعر جديدة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة العالمية سيلينا غوميز وأبهرت الحاضرين أثناء دخولها إلى حفل "Rare Impact Fund Benefit Support Supporting Youth Mental Health" في لوس أنجلوس.

وكانت مؤسسة "Rare Beauty"، البالغة من العمر 31 عامًا، ترتدي ثوبًا فضيًا لامعًا على شكل ذيل حورية البحر يتميز بتفاصيل زهرية على رقبته. ظهرت غوميز أيضًا لأول مرة بقصة شعر أقصر جديدة حيث عرضت أقراطها الفضية المطابقة.

وبالنسبة لمكياجها، أبقت نجمة مسلسل "Only Murders in the Building" مكياجها بسيطًا بقاعدة متوهجة وعين دخانية بنية. وأكملتها بأحمر الشفاه الناعم.

وكان من المقرر أن تقوم غوميز بواجبات الاستضافة في الحدث الخيري الذي أطلقته كجزء من التزامها بمعالجة قضايا الصحة العقلية. ويتبرع خط التجميل الخاص بها بواحد بالمائة من جميع منتجاتها المشتراة للصندوق. وقد حظيت الفنانة بدعم عدد من أصدقائها المشهورين بما في ذلك المتبرعة بكليتها الممثلة الأميركية فرانسيا ريسا، التي كانت ترتدي أيضًا ثوبًا لامعًا مشابهًا. وشملت قائمة الضيوف أيضًا الممثل الأميركي تايلور لوتنر والممثل الأميركي مارتن شورت.

وكانت مغنية "Calm Down" تتحدث بصوت عالٍ عن معركتها مع مشاكل الصحة العقلية إلى جانب تشخيص مرض الذئبة في عام 2015. كما أصدرت مغنية "The Same Old Love" فيلمًا وثائقيًا عن صراعاتها العام الماضي بعنوان "My Mind & Me".