خفة دم إبن كيفانش تاتليتوغ حديث الساعة.. وتفاعل مميز من الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لإبن النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، كورت إيفيه، وقد حمله والده على كتفه، وعبروا عن إعجابهم وحبهم الكبير له.



وقد تمكنت إحدى الصحف التركية من رصد النجم التركي الشهير بإسم "مهند" في العالم العربي، خلال دخوله مع ابنه كورت إيفي إلى المستشفى، وأخذت الصورة خلال مغادرتهما المستشفى معا، وتبيّن أنها خلال يوم تطعيم الابن.

وفي حديث مع الصحيفة، قالت كيفانش: "إنه يوم تطعيم الولد..لا تؤاخذوني واسمحوا لي بالذهاب".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال الطفل الصغير وخفة دمه، كما أكدوا على الشبه الكبير بينه وبين والده.