- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لإبن النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، كورت إيفيه، وقد حمله والده على كتفه، وعبروا عن إعجابهم وحبهم الكبير له.
وقد تمكنت إحدى الصحف التركية من رصد النجم التركي الشهير بإسم "مهند" في العالم العربي، خلال دخوله مع ابنه كورت إيفي إلى المستشفى، وأخذت الصورة خلال مغادرتهما المستشفى معا، وتبيّن أنها خلال يوم تطعيم الابن.
وفي حديث مع الصحيفة، قالت كيفانش: "إنه يوم تطعيم الولد..لا تؤاخذوني واسمحوا لي بالذهاب".
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال الطفل الصغير وخفة دمه، كما أكدوا على الشبه الكبير بينه وبين والده.
كانت هذه تفاصيل خبر خفة دم إبن كيفانش تاتليتوغ حديث الساعة.. وتفاعل مميز من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.