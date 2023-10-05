شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى تدخل عالم السينما بـ 3 أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة جيهان الشماشرجى حالة من النشاط الفني وتحديداً على المستوى السينمائى، اذ تبدأ مشوارها مع السينما بالمشاركة في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، وذلك بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وبدأت جيهان الشماشرجى تصوير دورها في فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذى يُقدم معالجة فنية جديدة ومُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس ووضع لها الرؤية الدرامية وسيناريو وحوار وائل حمدي، الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانين دينا الشربيني، وأمينة خليل.



جيهان الشماشرجى

وتعاقدت جيهان الشماشرجى على المشاركة في بطولة فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، ويشارك في العمل آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير.

ثالث الأفلام التي تعاقدت عليها جيهان الشماشيرجى هو "سارة وعلي" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

يذكر أن جيهان الشماشيرجى شاركت في العديد من المسلسلات خلال الفترة الماضية، ومن أبرز أعمالها" مذكرات زوج"، "أحلام سعيدة"، "كامل العدد"، "حكايات جروب العيلة"، "سوتس بالعربى"، "بين السما والأرض، "حلوة الدنيا سكر" - حكاية لو كنت يوم انساك، " قواعد الطلاق الـ 45"، "حكايات بنات ج5"، "لعبة النسيان".