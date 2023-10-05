شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال حكاية "ما تيجى نشوف" يصورون عددا من المشاهد فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت أسرة حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" إلى الساحل الشمالى لتصوير عدد من مشاهد الحكاية المقرر بدء عرضها الأسبوع المقبل بعد انتهاء عرض حكاية "الفريدو" للنجمة إلهام شاهين، ومن المقرر أن يستمر تصوير المشاهد في المدينة الساحلية لمدة يومين وبعدها يعود فريق العمل إلى القاهرة للانتهاء من آخر مشاهد الحكاية.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وإخراج الخبيرى.

يتواصل عرض "الفريدو" أولى حكايات المسلسل على قناة ON، وهى اشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.