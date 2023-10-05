جو جوناس وصوفي تيرنر يتوصلان إلى حل ولكن الأيام القادمة ستكون صعبة

ميرنا وليد - بيروت - قد تكون الوساطة هي ما يلزم لإبعاد طلاق الممثلة البريطانية صوفي تيرنر والفنان العالمي جو جوناس الفوضوي عن عناوين الأخبار.



والتقى محامو الزوجين المنفصلين في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن حيث اتفقا على وساطة لمدة أربعة أيام تبدأ الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ الوساطة بعد أن حدد قاض اتحادي موعدًا للمحاكمة في الثاني من يناير/كانون الثاني لتقرير ما إذا كان جوناس البالغ 34 عامًا، قد احتفظ بشكل غير مشروع بطفليه، ويلا، 3 أعوام، ودلفين، 14 شهرًا، في الولايات المتحدة من خلال حجب جوازات سفرهما، كما تدعي تيرنر البالغة 27 عاماً.

وقال محامي تيرنر، ستيفن كولين، أمام المحكمة، إن فريقها سيبذل قصارى جهده لحل المشكلة خلال الوساطة المقررة في مانهاتن، وإنه سعى إلى التوصل إلى حل ودي في القضية، التي استندت إلى قوانين معاهدة لاهاي الدولية.

وردد فريق جوناس القانوني هذا الشعور. وقال ريتشارد مين، محامي جوناس: "لتكن هناك وساطة"، مضيفاً أن فريقه "متفائل بأنهم أعطوا مساحة للوساطة، وأربعة أيام كافية".

ونظرًا لأن كلاهما يسعى لتحديد الحضانة بعد أن تقدم جوناس بطلب الطلاق في ميامي في 5 سبتمبر، فإن الزوجين سيستفيدان من كل شيء من خلال حل مشكلاتهما في وساطة خاصة، كما يقول خبراء قانونيون.

ويقول ستيف ميندل، المتخصص في قانون الأسرة في لوس أنجلوس، والذي ليس له أي علاقة بالقضية: "من الواضح أن الوساطة هي وسيلة شائعة لإخفاء العناوين الرئيسية. في هذه المرحلة، يتعين على جو وصوفي الجلوس واتخاذ قرار وسيساعدهما الوسيط في اتخاذ هذا القرار بشأن ما إذا كانا يريدان حقًا الإعلان عن هذا الأمر أم لا".

سيكون لدى الوسيط مجموعة من القضايا التي يجب التعامل معها بمجرد بدء العملية، بدءًا من خطة الأبوة الأساسية التي سيكون للمحكمة اختصاصها في الطلاق (بدأت الإجراءات حاليًا في فلوريدا ونيويورك والمملكة المتحدة). ويضيف ميندل أنه إذا تمكن الزوجان من التوصل إلى اتفاق، فمن الممكن تجنب قضية لاهاي والمحاكمة الفيدرالية.ستكون الأيام القليلة المقبلة عملية مكثفة للزوجين. يقول ميندل: "بغض النظر عن Zoom أو شخصيًا، فإن المفاوضات عادة ما تكون شؤونًا طوال اليوم. يبدأون في الساعة 9 صباحًا، وإذا كان الوسيط يقوم بالدفع، فقد تذهب إلى الساعة 8 أو 9 أو 10 ليلاً. للقيام بذلك لمدة أربعة أيام متتالية سيكون مرهقًا. ويشير إلى أنه من خلال تخصيص أربعة أيام، يخصص كل من جو وصوفي قدرًا مذهلاً من الموارد لحل هذه المشكلة".