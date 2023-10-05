ملكة جمال كرواتيا إلى الواجهة من جديد.. والسبب حركاتها الجريئة للغاية!

ميرنا وليد - بيروت - عادت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول إلى الواجهة من جديد وذلك بسبب حركاتها الجريئة للغاية، خلال ممارستها الرياضة.

وشاركت إيفانا نول الجمهور مجموعة صور لها، وهي تمارس الرياضة بملابس فاضحة، حيث كانت ترتدي ملابس داخلية ضيقة للغاية باللون الأسود، وتقوم بحركات فاضحة تكشف عن جسمها بطريقة واشحة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور.

وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول قد تصدرت الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة للغاية والفاضحة خلال مونديال 2022، الذي أقيم في دولة قطر.

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