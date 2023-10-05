خبر قصة حب حلا الترك وممثل مصري يضج السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة البحرينية حلا الترك عن الأخبار التي إنتشرت حوال علاقة حب تجمعها بالممثل المصري معتز هشام، بعد مشاركتهما في فيلم "سكر" سوياً.



وأكدت حلا الترك أن لا صحة لهذه الأخبار، وأن العلاقة التي تجمعها بمعتز هي علاقة صداقة، قائلة: "شخص يحمل طاقة إيجابية، وعلاقتنا بالفيلم تبقى بالفيلم، أما في الواقع استغفر الله، فهو ليس أكثر من أخ لي".

وتشارك الفنانة البحرينية في بطولة فيلم سينمائي هو الأول من سلسلة أفلام تحمل عنوان "سكر" موجه للعائلة وهو أضخم عمل سينمائي غنائي من نوعه في المنطة ويجمع إلى جانب الترك الممثل الكوميدي المصري محمد ثروت، إضافة إلى الممثلة المصري ماجدة زكي، كما ستكون هناك مشاركة خاصة للفنان المصري أحمد سعد، كما يشارك في بطولته أيضاً كل من: ريهام الشنواي، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، وهاجر محمد.